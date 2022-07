Formado na Universidade de Cornell, o norte-americano Chris Pavone trabalhou em várias editoras norte-americanas durante cerca de vinte anos. Autor do romance de espionagem The Expats, galardoado com os prémios Edgar e Anthony, lança agora Duas Noites em Lisboa, o seu primeiro livro a ser traduzido em Portugal. A obra chega nesta terça-feira às livrarias numa edição Lua de Papel.