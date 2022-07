Casal de idosos morre ao fugir de incêndio em Murça

Um casal morreu na tarde desta segunda-feira em Murça, no distrito de Vila Real, apurou o PÚBLICO junto da GNR de Vila Real.

De acordo com a informação avançada pela RTP, as autoridades competentes confirmaram a morte de dois idosos que estariam a fugir às chamas quando se despistaram. Segundo o canal televisivo, o casal ter-se-á assustado com a dimensão das chamas com que foram surpreendidos, tendo sido também afectados pela má visibilidade provocada pelo fumo denso.

À Lusa, o Presidente da Câmara de Murça, Mário Artur Lopes, confirmou a morte de duas pessoas com mais de 80 anos, na aldeia de Penabeice. Segundo o autarca, o acidente deu-se “numa zona queimada e o carro estava carbonizado”.

A GNR está a fazer a investigação do acidente que ocorreu num concelho em que metade do seu território, a norte, está em chamas.

Marcelo diz “lamentar profundamente” a morte do casal que fugia das chamas em Murça

O Presidente da República já lamentou a morte do casal de idosos. “Independentemente do contexto em que ocorreu e das causas que o terão motivado, não posso deixar de lamentar profundamente o acidente de viação que motivou duas mortes no concelho de Murça e de apresentar os meus sentimentos aos familiares das vítimas”, afirmou Marcelo Rebelo de Sousa à Lusa.

Também o ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, reagiu: “Independentemente das causas do acidente que vitimou estes dois cidadãos no concelho de Murça, quero manifestar aos seus familiares e amigos os mais profundos sentimentos. É um momento de consternação colectiva, todos vivemos com sofrimento esta notícia tão triste.”

Ao presidente da Câmara de Murça, o ministro acrescentou ainda ter transmitido “uma palavra de solidariedade”, “extensiva a todos os seus conterrâneos”.