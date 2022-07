As ondas de calor reforçam a necessidade de equipar as cidades para enfrentar as alterações climáticas. Neste P24 ouvimos o jornalista Camilo Soldado que esteve à conversa com a professora de Arquitectura Paisagística da Universidade de Harvard, Sílvia Benedito.

Siga o podcast P24 e receba cada episódio logo de manhãno Spotify, na Apple Podcasts, no SoundCloud ou outras aplicações para podcasts.​

Conheça os podcasts do PÚBLICO em publico.pt/podcasts.