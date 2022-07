Crise económica no Sri Lanka faz aumentar o trabalho sexual em Colombo

Desde Janeiro deste ano que o número de mulheres na prostituição em Colombo, capital económica do Sri Lanka, aumentou 30%. São sobretudo mulheres oriundas do sector têxtil, um dos mais afectados pela crise económica e política no país. Com a indústria a perder 10 a 20% das suas encomendas para a Índia e o Bangladesh devido à instabilidade e à perda de credibilidade internacional, de acordo com a associação nacional das empresas de vestuário Ecotextile.com, muitas trabalhadoras vêem-se obrigadas a recorrer a outras formas de conseguir ganhar um ordenado decente.