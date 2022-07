Desenho atribuído a Picasso apreendido na bagagem de viajante à chegada a Ibiza

Obra transportada em tubo de cartão não foi declarada e primeiras peritagens indicam que é um original do pintor espanhol. Viajante diz que se trata de cópia e tem factura — com data posterior à da viagem que o levou da Suíça às Baleares.

As autoridades alfandegárias espanholas confiscaram um desenho atribuído a Pablo Picasso na bagagem de um viajante proveniente da Suíça e que aterrou em Ibiza, nas ilhas Baleares. A apreensão ocorreu dia 5 de Julho e tudo indica que se trate do desenho Três Personagens, de 1966, do pintor espanhol.

A directora do Museu de Arte Contemporânea de Eivissa (MACE), que está entre os peritos ouvidos pelo Ministério da Cultura espanhol para averiguar da autenticidade da obra, diz que “com carácter preliminar” se pode dizer que é um original, como cita do Diário de Ibiza na sua edição online. A agência de notícias AFP detalha que a obra, a ser verdadeira, vale mais de 450 mil euros e, de acordo com a alfândega, o indivíduo que o transportava “tentava introduzir [o desenho] em Espanha sem o declarar”. À entrada em Espanha é obrigatório declarar bens com valor igual ou superior a 150 mil euros.

Foto O desenho apreendido AGENCIA TRIBUTARIA

O alerta para esta alegada tentativa de contrabando fora dado pelas autoridades alfandegárias suíças, que avisaram a sua congénere espanhola quanto a uma “obra” que viajava em condições “suspeitas”, prossegue a AFP. O viajante defende que o desenho é uma cópia e tem uma factura que atestará a sua compra por 1500 francos suíços, cerca de 1515 euros. Porém, no fundo da mala do viajante estava uma outra factura, essa sim no valor de 450 mil francos (454 mil euros) e assinada por uma galeria de arte de Zurique que identificava a obra e o autor pelo nome. O Diário de Ibiza acrescenta um detalhe: a factura que o viajante apresentou oficialmente, com valor mais baixo, tinha uma data posterior à da apreensão (7 de Julho).

A alfândega confirma em comunicado que vários especialistas atestaram já que é um original e vendido pelo preço que teria no mercado. O Diário de Ibiza indica que o viajante tem 64 anos e é de nacionalidade mexicana e viajava com o desenho num tubo de cartão.