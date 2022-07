Uma cara a dizer “não” e um desejado coração rosa: há 31 novos emojis. High five!

É uma das actualizações com menos ícones digitais. Um coração cor-de-rosa é a adição mais desejada, mas também há um high five e novos animais.

Finalmente, um clássico coração cor-de-rosa deverá juntar-se ao “dicionário” de emojis nos teclados dos smartphones, no início de 2023. É a adição mais esperada entre as propostas pela Emojipedia para a nova versão (15.0) de ícones digitais.

Fotogaleria

A lista de 31 potenciais novos emojis, uma lista mais pequena do que o habitual, inclui maracas, uma flauta de madeira, uma cara que parece estar a dizer “não” muito rápido, o Khanda, símbolo mais importante para os sikhs, um pente próprio para cabelo afro e uma mão que parece estar a empurrar, a dizer “pára” ou, mais provavelmente, a pedir um high five.

Com o novo símbolo que representa um burro, ambos os principais partidos políticos dos Estados Unidos da América terão versões emoji das mascotes animais.

O consórcio Unicode já aprovou a lista, que agora será adaptada e implementada pelos diferentes fabricantes de smartphones. Deverá chegar aos teclados no início de 2023.

O Dia Mundial do Emoji ​assinala-se a 17 de Julho. Todos os anos, por esta altura, a Emojipedia cria amostras de desenhos para cada emoji candidato. “Embora alguns possam não ser divulgados, a maioria dos desenhos apresentados para aprovação são historicamente confirmados”, escreve Keith Broni, principal editor da organização.

Segundo a Meta, entre as adições de 2021 (a versão 14.0), o ícone digital mais utilizado pelos utilizadores do Facebook em Portugal é o das mãos em forma de coração, usado para expressar apoio e amor. Mark Zuckerberg anunciou que será possível reagir a mensagens no Whatsapp com qualquer emoji.