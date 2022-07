Os youtubes completos de Boris Johnson, agente intergaláctico

Todos os titulares de cargos públicos proeminentes têm direito a uma montagem visual no epílogo das carreiras. Enquanto uma narração impessoal vai catalogando triunfos, desaires e controvérsias, vemos uma amostra de momentos representativos: o erguer de braços após uma vitória apoteótica, o encontro memorável com um congénere estrangeiro, o aperto de mão após um tratado histórico. Estes são os nossos presidentes e primeiros-ministros: objectos permanentes da produção de seriedade. As montagens mais exóticas (bailaricos, carnavais, Guterr... Gondomares) costumam ficar reservadas para as figuras periféricas: caciques regionais, deputados excêntricos — o comic relief da política activa.