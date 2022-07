Trinta e sete cursos sem nenhum aluno recém-licenciado inscrito no IEFP

No ano lectivo passado houve 37 cursos sem nenhum aluno recém-licenciado inscrito no IEFP, segundo os dados da Direcção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência (DGEEC) divulgados este sábado.

Nesta lista destacam-se as áreas da saúde — cursos de Medicina, Farmácia e Bioquímica, assim como seis cursos de enfermagem — mas também de Engenharia Geoespacial ou Informática. Há mais dois cursos com taxa de desemprego zero, mas que tiveram alunos (poucos) inscritos no IEFP entre Junho e Dezembro do ano passado.

No total, o desemprego diminuiu entre os recém-licenciados no passado ano lectivo, segundo os dados da DGEEC divulgados este sábado no portal Infocursos, que apontam para uma redução de 5% para 4% no número de recém-diplomados dos cursos de licenciatura e mestrado integrado que se encontravam inscritos no Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP).

Por outro lado, olhando para os cursos com as taxas mais elevadas de desemprego surgem três com uma taxa igual ou superior a 17%: o curso de Turismo, da Universidade Católica Portuguesa (17,6%), seguindo-se o de Marketing, do Instituto Politécnico de Bragança, e o de Turismo (17,2%), da Escola Superior de Tecnologias de Fafe (17%).

Cursos sem inscritos no IEFP Estabelecimento Curso Escola Superior de Ciência e Tecnologia - ISP Gaya Engenharia Informática ISEC Lisboa - Instituto Superior de Educação e Ciências Engenharia de Protecção Civil ISCE - Instituto Superior de Lisboa e Vale do Tejo Educação Básica Escola Superior de Saúde Egas Moniz Enfermagem Escola Superior de Saúde do Alcoitão Terapia da Fala Escola Superior de Saúde da Cruz Vermelha Portuguesa - Lisboa Enfermagem Escola Superior de Educação de João de Deus Educação Básica Escola Superior de Tecnologia de Tomar - IP Tomar Engenharia Electrotécnica e de Computadores Escola Superior de Saúde - IP Setúbal Enfermagem Escola Superior de Tecnologia de Setúbal - IP Setúbal Tecnologia e Gestão Industrial (regime nocturno) Escola Superior de Gestão e Tecnologia de Santarém - IP Santarém Informática Escola Superior de Tecnologia e Gestão - IP Porto Segurança Informática em Redes de Computadores Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa - IP Lisboa Ortóptica e Ciências da Visão Escola Superior de Música - IP Lisboa Música, variante de Jazz (regime pós-laboral) Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar de Peniche - IP Leiria Biotecnologia Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Oliveira do Hospital - IP Coimbra Engenharia Informática Escola Superior de Saúde Dr. Lopes Dias - IP Castelo Branco Enfermagem Escola Superior de Tecnologia - IP do Cávado e Ave Engenharia Electrotécnica e de Computadores Escola Superior de Saúde - IP Beja Enfermagem Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias Biologia Universidade Lusíada - Norte (campus de Vila Nova de Famalicão) Arquitectura Universidade Lusíada - Lisboa Economia Faculdade de Ciências Humanas - Universidade Católica Psicologia Instituto Superior Técnico (Taguspark) - UL Engenharia Informática e de Computadores Instituto Superior Técnico - UL Engenharia Naval e Oceânica Instituto Superior Técnico - UL Matemática Aplicada e Computação Instituto Superior Técnico - UL Arquitectura Faculdade de Motricidade Humana - UL Dança Faculdade de Ciências - UL Engenharia Geoespacial Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar - UP Medicina Faculdade de Ciências - Univesidade do Porto Física Universidade do Minho Música Escola Superior de Enfermagem de São João de Deus - U. Évora Enfermagem Faculdade de Ciências e Tecnologia - Universidade de Coimbra Química Faculdade de Ciências e Tecnologia - Universidade de Coimbra Bioquímica Universidade da Beira Interior Medicina Escola Superior de Saúde - Universidade do Algarve Farmácia

Desemprego atinge mais alunos das privadas

Numa comparação entre os alunos que frequentaram estabelecimentos de ensino públicos e os de privados, nota-se que o desemprego atinge mais os segundos. Se a percentagem de desempregados entre os recém-diplomados de instituições públicas foi de 4% no ano passado, entre os ex-alunos de instituições privadas a percentagem sobe para 4,8%.

Analisando os dados dos últimos sete anos, o desemprego afectou sempre mais os alunos que estudaram em instituições privadas.

Estas são informações que estão disponíveis a partir de hoje no portal Infocursos, que disponibiliza dados e estatísticas sobre cursos superiores.

O site contém dados sobre todos os cursos técnicos superiores profissionais (CTeSP), licenciaturas, mestrados integrados e mestrados 2.º ciclo do país.

A data de referência das estatísticas apresentadas é o ano lectivo 2020/21, mas os dados permitem perceber a evolução desde 2015, que revela que no ano passado se registou “uma grande estabilidade no sistema de ensino superior”, apesar da pandemia.