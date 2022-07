O dia em que o Maracanã emudeceu

Estamos num dia qualquer de 1963. Há quase 300 convidados à volta do churrasco no bairro de Ramos, Rio de Janeiro. São vizinhos, amigos, gente boa. A cerveja refresca as gargantas e a alma, o braseiro continua vivo. Mas o organizador da festa está sentado em silêncio, um pouco afastado, enquanto os restos de madeira, ainda com vestígios de tinta branca, vão desaparecendo em cinzas. A vingança é um prato que se serve frio e, talvez por isso, Moacir Barbosa, guarda-redes da selecção brasileira no célebre Mundial de 1950, não encontrou paz no dia em que queimou as traves da baliza em que sofreu dois golos frente ao Uruguai.