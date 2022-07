Auriol Dongmo apura-se com autoridade para a final do peso dos Mundiais

Nos Campeonatos do Mundo de Eugene, a lançadora portuguesa fez a segunda melhor marca da qualificação para a final.

A obtenção da marca de qualificação na primeira tentativa nos Mundiais de atletismo, em Eugene, no estado norte-americano do Oregon, deu confiança a Auriol Dongmo, para a final, marcada para a próxima madrugada.

Dongmo, de 31 anos, chegou à 18.ª edição dos Campeonatos do Mundo com o estatuto de campeã do mundo em pista coberta, um título conquistado em Março, em Belgrado, e apostou na qualificação directa, cuja marca estava fixada nos 18,90 metros.

“Eu estava focada em acabar a qualificação no primeiro lançamento, para despachar”, afirmou Dongmo, que terminou este apuramento com 19,38m, em igualdade com a canadiana Sarah Mitton, sendo apenas batida pela chinesa Lijiao Gong (19,51m).

Dongmo, quarta nos Jogos Olímpicos Tóquio2020, vai disputar pela primeira vez a final de uns Mundiais, a partir das 18h25 locais (2h25 de domingo em Lisboa), com a ambição de chegar ao pódio.

“O meu foco é alcançar uma medalha, não penso na marca, quero é lançar o mais longe possível”, sublinhou a lançadora do Sporting, que iniciou o concurso na qualidade de detentora do segundo lançamento mais longo do ano (20,43m), apenas atrás da norte-americana Chase Ealy (20,51m).

Depois de ter disputado dois Mundiais ainda como camaronesa, sem superar a qualificação, Dongmo tentou evitar surpresas. “Eu gosto de começar forte, porque cada lançamento é importante, os seis têm de ser fortes. E quando se começa bem, ficamos seguros”, rematou.

Igualmente satisfeita, apesar de ter ficado fora dos 12 lugares da final, ficou Jessica Inchude, que tinha como recorde pessoal e melhor marca os 18,25m, com 18,01 na terceira tentativa, depois de lançamentos a 17,39m e 17,65m.

“Saio satisfeita porque é uma prova importante e eu nunca tinha feito uma marca tão boa. Para mim foi um objectivo cumprido, queria ter passado à final, mas estou contente. Tinha de conseguir recorde pessoal, acho que era possível, mas, simplesmente, não saiu”, explicou a lançadora do Sporting.

Inchude terminou a qualificação no 17.º lugar, tendo a última apurada para a final sido a sueca Axelina Johanssson, com 18,57m.