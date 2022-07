Marcelo crê que o primeiro-ministro vai cumprir mandato até ao fim

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, não tem dúvidas de que o primeiro-ministro, António Costa, se vai manter no cargo até ao final do mandato, em 2026, honrando aquilo que declarou na tomada de posse do Governo de maioria absoluta.

Numa longa entrevista de 109 minutos nesta quinta-feira à noite a Francisco Pinto Balsemão, ao podcast ‘Deixar o Mundo Melhor’, Marcelo Rebelo de Sousa conta que conhece António Costa desde os 19 anos e declara que a palavra do primeiro-ministro “é para levar a sério”.

“No discurso de posse [do Governo] foi muito claro quando disse que estava para cumprir o mandato e eu, que o conheço desde os 19 anos, acho que o que ele disse é para levar a sério”, declarou o Presidente da República, desvalorizando a tese daqueles que defendem que António Costa pode abandonar o cargo de primeiro-ministro em 2024 para ocupar um lugar em Bruxelas.

Marcelo aproveita a entrevista para destacar a boa relação que António Costa tem com os portugueses nas ruas e pergunta: “Já alguém o insultou? Nunca ninguém lhe chamou lelé da cuca.”

O chefe de Estado surpreendeu ao revelar que se não tivesse havido pandemia de covid-19 não se teria recandidatado a um segundo mandato a Belém. “Se não houvesse pandemia eu não me candidatava”, disse, explicando que por causa da pandemia entendeu que tinha a obrigação de continuar.

Ainda sobre o primeiro-ministro, revelou que tem um entendimento “total” em matéria de política externa. “Nem sei bem como é possível haver um Presidente da República que não se entenda bem com um primeiro-ministro numa matéria que a Constituição reparte entre os dois. Na política de defesa e na política externa, têm de se entender a 100%. Não pode ser a 50%, 60% ou 70%”, apontou Marcelo.

A sua vida pessoal, marcada pela solidão - “cada vez mais só em Belém” -, também foi abordada ao longo da entrevista. Assumiu-se como católico, mas também como alguém que acredita em Fátima (Virgem Maria) e como providencialista, confirmou que dorme pouco – “três horas e meia, quatro excepcionalmente” – e que trabalha muito, afirmando mesmo que a Presidência [da República] é “intensa”, numa alusão à pandemia e à guerra na Ucrânia.

Revelou também as razões por que nunca aderiu à Opus Dei – “Sou muito livre, muito independente, muito rebelde. Não sou um católico ortodoxo” – e destacou o “apelo da providência divina” que sente profundamente e que, sublinhou, marca as escolhas que fez ao longo da sua vida.

“As declarações que faço são todas intencionais e visa picar balões e controlar preventivamente acontecimentos, numa altura em que pode resvalar rapidamente. Nós, nas democracias, estamos há muito tempo muito emocionais, muito pouco racionais”, afirmou Marcelo, que, na entrevista ao ‘Deixar o Mundo Melhor’, para assinalar os 50 anos do Expresso, assumiu o seu lado hipocondríaco. “Sou hipocondríaco, assumido e teórico. Entro numa farmácia e pergunto o que há de novidades?”.

Na entrevista, Marcelo Rebelo de Sousa recordou a sua passagem pelo Expresso ainda antes do lançamento do jornal, em 1972. Oito anos depois assumia as funções de director do semanário e admitiu que a sua passagem pelo expresso foi “decisiva” na sua vida.