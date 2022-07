Estado de tensão permanente, o ping-pong entre Marcelo e Costa

Nos primeiros cem dias do seu terceiro Governo, o primeiro-ministro, António Costa, não teve direito a estado de graça. Apesar do inesperado conforto de uma maioria absoluta de 120 deputados na Assembleia da República, conquistada nas urnas a 30 de Janeiro, e quase seis meses depois de ver a sua proposta de Orçamento do Estado para 2022 chumbada pela oposição parlamentar (à excepção do PAN) no final de Outubro, António Costa tem vivido em estado de permanente tensão.