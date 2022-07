Portugal a lançar e a saltar para as medalhas

Sabemos o que o atletismo português fez no Verão passado, em Tóquio, nos Jogos Olímpicos. Pedro Pablo Pichardo dominou o triplo salto e ficou com o ouro, Patrícia Mamona ultrapassou os 15 metros, ficou com a prata e só perdeu para um novo recorde mundial, Auriol Dongmo ficou a poucos centímetros do pódio, e Liliana Cá (disco) e João Vieira (marcha) também andaram a rondar os lugares que dão direito às rodelas feitas de metal precioso. No Verão presente, todos eles estão entre os 23 que vão competir a partir de hoje, em Eugene, no Oregon, na 18.ª edição dos Mundiais de atletismo, uma competição que regressa ao calendário desportivo três anos depois de Doha e que ficara em suspenso pela pandemia.