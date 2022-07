Oito ciclistas da W52-FC Porto suspensos preventivamente pela ADoP

Oito ciclistas e dois elementos do “staff” da W52-FC Porto foram suspensos preventivamente pela Autoridade Antidopagem de Portugal (ADoP) no âmbito da operação “Prova Limpa", confirmou esta sexta-feira fonte ligada ao processo.

A mesma fonte indicou que estão “notificados os ciclistas, o clube, a Federação Portuguesa de Ciclismo, a União Ciclista Internacional e a Agência Mundial Antidopagem”.

Os oito ciclistas, assim como os dois elementos do “staff”, estão suspensos preventivamente durante 120 dias, um período que pode ser prolongado “dada a complexidade do processo”.

Os 10 elementos da W52-FC Porto podem, no entanto, recorrer da suspensão, nomeadamente para o Tribunal Arbitral do Desporto.

No final de Abril, 10 corredores da W52-FC Porto foram constituídos arguidos e o director desportivo da equipa, Nuno Ribeiro, bem como o respectivo adjunto, José Rodrigues, foram detidos no decurso da operação “Prova Limpa”, a cargo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) do Porto.

A Ribeiro e Rodrigues foram impostas as medidas de coação de proibição do exercício de funções como director desportivo e a obrigação de apresentações semanais às autoridades policiais, além da proibição de contactar os restantes arguidos.

“A operação policial, envolvendo cerca de 120 elementos provenientes da Directoria do Norte e das Directorias do Centro e do Sul, da Unidade Nacional de Combate à Corrupção e dos Departamentos de Investigação Criminal de Braga, Vila Real e Guarda, contou com a colaboração da ADoP (Autoridade Antidopagem de Portugal)”, detalhou a PJ, a 24 de Abril.

A estrutura W52, ligada ao FC Porto há seis épocas, venceu as últimas nove edições da Volta a Portugal, mas os triunfos do espanhol Raúl Alarcón, em 2017 e 2018, foram-lhe retirados por “uso de métodos e/ou substâncias proibidas”.

Neste momento, a equipa encontra-se a competir no Grande Prémio do Douro Internacional, liderado pelo “dragão” José Neves, vencedor da segunda etapa.