A pianista Isabel Rato revisita a tradição

Pianista e compositora, Isabel Rato já não deverá ser uma surpresa para quem acompanhe a cena jazz nacional. Depois de ter editado os discos Para Além da Curva da Estrada (2016) e Histórias do Céu e da Terra (2019), Isabel Rato apresenta agora ao seu terceiro disco em nome próprio, simplesmente Luz. Ao longo do seu percurso, a pianista tem assumido como marca autoral um jazz contemporâneo que vai beber à tradição portuguesa, num interessante cruzamento de mundos. Não sendo absoluta novidade, no jazz português já outros o fazem, de forma directa ou indirecta, como João Paulo Esteves da Silva e Mário Laginha. E o pianismo de Isabel Rato soa herdeiro dessa tradição, particularmente próximo do primeiro.