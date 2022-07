Metade das vagas para médico de família ficaram por ocupar em Lisboa e Vale do Tejo, diz sindicato

O concurso aberto em Junho para colocar médicos de família nos centros de saúde terminou com 60% das vagas por ocupar no país e, em Lisboa e Vale do Tejo, o resultado foi ainda “mais crítico”, uma vez que “metade das vagas ficaram desertas”, segundo o secretário-geral do Sindicato Independente dos Médicos (Sim), Jorge Roque da Cunha.

O concurso aberto em 17 de Junho disponibilizou um total de 432 vagas para especialistas em medicina geral e familiar, metade das quais (211) em Lisboa e Vale do Tejo, a região mais carenciada e onde quase um milhão de pessoas não tem médico de família atribuído.

Roque da Cunha especifica que houve 379 candidatos (87% das vagas) mas que, no final do processo, apenas 60% das vagas foram ocupadas, mas sucederam-se entretanto “dezenas” de desistências.

“É a tendência dos últimos anos”, lamenta o dirigente sindical, que acredita que o resultado ainda poderá piorar nos próximos dias, dado que habitualmente “cerca de 5%” dos novos especialistas acabam por não aceitar o posto de trabalho.

Já era de esperar que os postos de trabalho não fossem todos ocupados. Desde 2018 que o Governo abre um número de vagas para contratação que é superior ao número de médicos que terminam a especialidade em cada ano, visando cativar clínicos que estejam a trabalhar noutros locais para o Serviço Nacional de Saúde.

No primeiro concurso deste ano, e considerando todas as especialidades além da medicina geral e familiar, foram abertas mais de 1600 vagas, quando o número de novos especialistas não passava de 1220.

O PÚBLICO tentou confirmar os dados adiantados pelo SIM junto do Ministério da Saúde, mas ainda não obteve resposta.