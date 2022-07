easyJet estreia primeira rota internacional de Porto Santo e mais três rotas no Funchal

No Outono/Inverno, a companhia passa a oferecer ligações entre Porto Santo e Londres. Para a ilha da Madeira, há novidades para Itália e França.

A easyJet, depois da grande estreia madeirense este ano de ligações entre Porto Santo, Porto e Lisboa, pouco depois da estreia da Ryanair no Funchal, tem mais novidades para o arquipélago da Madeira.

Pelo Funchal, a companhia garante a estreia no Outono/Inverno de ligações entre o Funchal e Milão-Malpensa (a partir de 4 de Dezembro), Paris Charles de Gaulle (começa na mesma data) e Lyon (3 de Dezembro).

Para Porto Santo, a grande nova é a rota com Londres (Gatwick), a primeira rota internacional da empresa na ilha (estreia a 2 de Novembro).

“Todos os trajectos são garantidos duas vezes por semana”, indicam. Os bilhetes para as novas rotas já estão à venda. Os bilhetes mais baratos, seguindo as pesquisas do site da empresa, são: Porto Santo - Londres desde 28,49 euros; Funchal - Milão desde 30,99 euros; Funchal - Paris desde 38,99 euros, Funchal - Lyon desde 38,99 euros.

Em comunicado, a easyJet adianta ainda que, este ano, “a capacidade de lugares no Funchal passará para 460.000 lugares, um aumento de 46% em relação ao Inverno do ano passado”. Aqui, passa a oferecer novas rotas, sete internacionais, cinco domésticas.