Carência de professores tem sido provocada por baixas médicas em quase 90% dos casos

O ministro da Educação revelou nesta terça-feira no Parlamento que “as carências de professores em 87,5% dos casos deveram-se a absentismo por baixa médica”. João Costa adiantou, a este respeito, que esta é uma “média apenas ligeiramente superior à do resto da administração pública, mas com uma distribuição assimétrica ao longo do ano lectivo e, nos casos de mais difícil substituição com dificuldades induzidas pela suspensão e retoma de baixas com apenas um dia de intervalo”.

João Costa anunciou que “vão ser reforçados os instrumentos de verificação de doença domiciliária, para aferir os casos em que a doença não justifica interrupções, permitindo maior estabilidade na substituição dos professores e reduzindo os tempos necessários à substituição.

A audição regimental do ministro, que está em curso, foi precedida por uma inquirição sobre as alterações recentemente introduzidas no regime de mobilidade por doença.

A situação quanto às baixas médicas foi apresentada por João Costa para sustentar o seu diagnóstico de que “o sistema educativo português, ao contrário do que se passa noutros países, ainda não enfrenta uma carência generalizada de profissionais”. Exemplo disso, acrescentou, foi o que passou ao longo do ano lectivo passado: “Foram colocados cerca de 27 mil horários em substituições, portanto 27 mil profissionais disponíveis em diferentes momentos.”

João Costa admitiu que, “no médio prazo” se enfrentará “um problema mais complexo, na medida em que o número de aposentações [de professores] vai acelerar e não foram formados professores em número suficiente”. Um estudo encomendado pelo ME à Nova SBE dá conta de que devido a esta vaga serão necessários mais 34 mil professores até 2030.

Entre as “11 medidas” que, segundo o ministro estão em curso “para a gestão do imediato e para a preparação do médio prazo”, João Costa informou que no próximo ano lectivo regressarão às escolas “cerca de 500 professores” que estavam em mobilidade estatutária ou seja, que tinham cedidos pelo ME a várias organizações. Estes docentes vão voltar a dar aulas devido a “uma redução generalizada destas cedências”.

O Governo aprovou na semana passada um decreto-lei “com medidas excepcionais e temporárias” para o recrutamento de professores, que no essencial são as mesmas que começaram a ser aplicadas por João Costa no final do ano lectivo e que não estão contempladas na legislação que regulamenta os concursos de professores. O ministro confirmou, no Parlamento, que “antes do início do próximo ano lectivo, serão completados os horários disponíveis nas regiões de Lisboa e Vale do Tejo e no Algarve, regiões de maior carência de professores, e nos grupos de recrutamento de Geografia, Físico-Química, TIC, Inglês, Filosofia e História”. Esta medida destina-se a tornar as colocações mais “atractivas” por assegurar melhores vencimentos, em vez das poucas centenas de euros que os docentes a contrato ganham quando ficam com horários de 10 ou 15 horas lectivas e que, por isso, são frequentemente recusados.