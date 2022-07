OCDE: confiança nas instituições públicas baixou durante a pandemia

Um novo relatório da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), acerca da confiança dos cidadãos nas instituições públicas, mostra que a maioria dos cidadãos dos países da OCDE perdeu confiança nos governos com a pandemia. Em 2021, apenas quatro em dez pessoas confiava no seu governo, ou seja, cerca de metade dos cidadãos dos países membros desta organização económica. Em média, as pessoas mais pobres e menos instruídas, os jovens e as mulheres confiam menos nos governos, sendo que as populações tendem a confiar mais no poder local do que no poder nacional, conclui também o estudo.