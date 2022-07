Câmara de Gondomar entrega limpeza urbana às juntas de freguesia

No âmbito do processo de descentralização de competências em curso, o município de Gondomar dá um passo em frente e avança com a transferência de competências em termos definitivos para as freguesias.

A Câmara de Gondomar é o primeiro município do país a transferir, em termos definitivos, competências para as juntas e uniões de freguesia no concelho. As competências que vão passar para a alçada das freguesias são no domínio da limpeza urbana e vão custar aos cofres do município 2,1 milhões de euros por ano.