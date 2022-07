IL reage à multiplicação de órgãos consultivos no Estado: é um “sinal clássico do PS”

Rodrigo Saraiva, líder parlamentar da Iniciativa Liberal (IL), considera que a multiplicação de órgãos consultivos no Estado é um “sinal clássico do PS”. “Ficam duas sensações, uma que isto serve para alguém sacudir água do capote ou que é uma fuga ao escrutínio”, afirmou ao PÚBLICO em reacção ao aumento de 79% do número de órgãos consultivos nos últimos 26 anos, de acordo com um levantamento do Conselho Económico e Social (CES).