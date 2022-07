Número de órgãos consultivos do Estado disparou 79% para mais de 400 desde 1996

Nos últimos 26 anos, o número de organismos consultivos à disposição do Estado cresceu 79%. Em 1996, um relatório elaborado a pedido do Conselho Económico e Social (CES) contava 228 organismos consultivos e já identificava organismos que não tinham qualquer actividade. De lá para cá, o número que já era apontado como “excessivo” não parou de crescer e o balanço mais recente aponta para 408 órgãos consultivos (aos quais se soma o próprio Conselho Económico e Social). Até pode ser ainda maior, só que nem o Estado sabe responder. Agora, actualizado o balanço, é imperativo avançar para “uma reflexão” sobre a disseminação de órgãos consultivos do Estado, considera Francisco Assis, presidente do CES.