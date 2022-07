Fundão com projecto que permitirá criar 450 postos de trabalho

Esta parceria com a empresa tecnológica surge no âmbito da criação do Campus Tecnológico Integrado das Tílias, cuja concretização também envolve a Santa Casa da Misericórdia do Fundão.

A Câmara Municipal do Fundão e a empresa tecnológica LABSXD estabeleceram uma parceria, que permitirá criar 450 postos de trabalho altamente qualificados na área das novas tecnologias, foi anunciado nesta terça-feira por esta autarquia do distrito de Castelo Branco.

“Estes empregos irão juntar-se aos mais de 1000 empregos criados no âmbito da estratégia de desenvolvimento do concelho do Fundão focada na criação de valor, atracção de investimento, emprego e inovação”, refere a autarquia em nota de imprensa enviada à agência Lusa.

O município liderado por Paulo Fernandes também esclarece que esta parceria com a empresa tecnológica surge no âmbito da criação do Campus Tecnológico Integrado das Tílias, cuja concretização também envolve a Santa Casa da Misericórdia do Fundão.

Este campus “será constituído por espaços de acolhimento empresarial, de incubação e aceleração, áreas formativas, de educação e laboratoriais, zonas de coworking e de eventos, mas também por oferta habitacional e serviços de hotelaria, alojamento e restauração”, acrescenta.

Para o desenvolvimento desta infra-estrutura foram assinados protocolos entre o Município do Fundão e a Santa Casa da Misericórdia do Fundão e entre esta entidade e a empresa LABSXD, em que se estabelece que a autarquia irá adquirir um imóvel e uma parcela de terreno nas imediações do Parque e Variante das Tílias, assim como proceder ao arrendamento do imóvel conhecido como Estalagem da Neve, todos propriedade da Santa Casa da Misericórdia do Fundão. A empresa ficará responsável pelo desenvolvimento de um projecto imobiliário, nos terrenos situados a sul da Variante das Tílias, que irá permitir aumentar a oferta habitacional na cidade do Fundão”, é referido.

A informação também detalha que a Câmara vai proceder à reabilitação da Estalagem da Neve e à construção de um edifício de serviços de base tecnológica, com uma área aproximada de 3000 metros quadrados.

Citado na nota de imprensa, o presidente da Câmara do Fundão, Paulo Fernandes, destaca a importância deste projecto para reforçar a estratégia local de inovação e de investimento na área das novas tecnologias.

“Estamos a construir espaços para atrair o investimento na área tecnológica. O campus tecnológico reforça a ideia da cidade do Fundão como hub, aproximando ainda mais os locais de trabalho, de habitação e de espaços de lazer e viver”, sublinhou.

Igualmente citado no comunicado, o provedor da Santa Casa da Misericórdia do Fundão, Jorge Gaspar, vinca que com este projecto se estão a “defender os interesses das pessoas do concelho do Fundão e das instituições”.

“Irão criar-se 450 postos de trabalho e habitações para essas pessoas. Estão a ser criadas condições para fixar pessoas no Fundão. Muitas dessas pessoas são, por exemplo, casais com filhos, que serão inscritos nas creches, nos jardins-de-infância e nas escolas. Este projecto deve deixar-nos a todos satisfeitos”, apontou.

Flávio Motta, mediador do investimento, que também é citado, frisa que o projecto contará com o “DNA da LABSXD”, pelo que será executado com “inovação e de excelência”.

A concretização do Campus Tecnológico Integrado das Tílias, que já tinha sido anunciada em Junho, irá implicar um investimento de cerca de cinco milhões de euros.