No Édipo de Ostermeier, não há deuses para culpar

Durante alguns anos, o encenador alemão Thomas Ostermeier, director artístico de uma das mais reputadas instituições teatrais europeias, a berlinense Schaubühne am Lehniner Platz, resistiu ao convite do Festival de Atenas e Epidauro para apresentar a sua abordagem a um clássico da dramaturgia grega. O Teatro de Epidauro, o palco de excelência do festival, é um impressionante anfiteatro construído no século IV a.C., localizado a 130 quilómetros de Atenas, com capacidade para 14 mil pessoas e uma acústica tida como perfeita, e um dos mais antigos teatros de todo o mundo. Mas não era o confronto com esse passado histórico, nem com o peso do património deixado por Sófocles, Eurípides ou Ésquilo, que levavam Ostermeier a recusar a proposta vinda da Grécia. O “obstáculo”, se assim lhe quisermos chamar, explica ao Ípsilon, era o simples facto de não acreditar em deuses e num destino que seja controlado por forças exteriores a cada homem e cada mulher. E, portanto, não lhe parecia concebível abordar esse reportório mantendo a relação entre humanos e divindades, desresponsabilizando as suas personagens e tornando-as incapazes de contrariar os planos decididos num distante Olimpo.