Do mar à lata, há prémios para as melhores fotografias sobre conservas de peixe

Chama-se Imagens Conservadas mas o concurso de fotografia procura imagens bem vivas da indústria das conservas de peixe, do mar à lata.

A Associação Nacional dos Industriais de Conservas de Peixe (ANICP ) organiza a primeira edição do prémio em parceria com o Instituto Português de Fotografia, e está a receber candidaturas de fotógrafos amadores e profissionais, com mais de 18 anos, até 15 de Setembro.

“Pretende-se uma abordagem criativa ao consumo de conservas e à perspectiva actual da indústria de conservas de peixe, não descurando a relevância do seu passado”, lê-se, no regulamento.

Cada pessoa poderá submeter (via WeTransfer) até três fotografias, “que poderão ser uma pequena narrativa” ou não. Não existem custos de participação e a inscrição é feita através de um formulário no site do concurso.

O primeiro prémio é uma viagem ao Museu Fotografiska em Estocolmo, diz o regulamento. O segundo prémio são 500 euros em material fotográfico e o terceiro é um cheque de formação no IPF no valor de 300 euros.

As imagens vencedoras serão anunciadas a 13 de Outubro. O júri é constituído por representantes da ANICP e do IPF, pelo fotojornalista Adelino Meireles, pelo professor Artur Pastor e por três designers: Luís Mendonça, Sandra Maria Teixeira e Victor Vicente.

Existe também um “prémio simbólico” para a fotografia escolhida pelo público, numa votação online, entre 20 de Setembro a 10 de Outubro.

Em Novembro, inaugura-se na Assembleia da República a exposição itinerante com as melhores imagens do concurso.