Artéria nasce com debate sobre informação

É com um debate sobre jornalismo local que nesta segunda-feira, no Palácio de São Roque, em Lisboa, é lançado o projecto do PÚBLICO de informação comunitária, o Artéria. O novo site com o trabalho de voluntários já está no ar.

No número 22, do Largo Trindade Coelho, pelas 18h00, sentam-se à mesa para debater sobre o estado da informação local e alguns dos novos projectos que têm surgido em Lisboa, Samuel Alemão, coordenador do Artéria, Catarina Carvalho, directora e fundadora do jornal Mensagem de Lisboa, Mário Rui André, director e fundador do portal comunitário Lisboa para Pessoas e Ana Fernandes, editora da secção Local do PÚBLICO. O debate, com entrada livre, será moderado por David Pontes, director adjunto do jornal.

O momento servirá de mote para o lançamento do projecto Artéria, que conta com o apoio da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e que pretende ser um novo canal para o jornalismo de comunidade, protagonizado por voluntários e estudantes de comunicação social. O Artéria, com a coordenação do jornalista Samuel Alemão, é um sítio mas também um suplemento bimestral a ser distribuído com o PÚBLICO. Nos seus conteúdos é possível encontrar texto, fotografia, mas também podcast, ilustração ou vídeo.

O foco é Lisboa, as suas histórias, os seus projectos de vizinhança, as questões que mexem com a cidade na procura de soluções, o seu património a descobrir. Mas o Artéria é também um projecto com preocupações na literacia para os media, com condução por jornalistas profissionais e fazendo parte da sua programação acções de formação nas várias técnicas do jornalismo.

O Artéria, mesmo antes de estar no ar já realizou várias acções, nomeadamente passeios à descoberta de Lisboa – às lojas com história, à zona ribeirinha, às árvores da cidade, aos segredos do património da SCML, e à nova arte urbana – e debates – sobre criação de uma assembleia de cidadãos em Lisboa ou a revolução nos transportes colectivos na cidade.

No sítio do Artéria, que já está disponível, é possível ler reportagens sobre o circuito de stand up de Lisboa, um trabalho sobre as aulas de alfabetização de adultos na Alta, um roteiro afectivo pela Estrada de Benfica, a descoberta do jardim comunitário Bela Flor Respira, entre muitos outros trabalhos.