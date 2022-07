Þetta reddast, a serenidade islandesa: como um isolamento na Islândia me deu uma nova perspectiva

Entre o bom-humor e o sangue-frio, sem resignação mas com fé, Þetta reddast. É o “tudo vai correr bem” da terra do fogo e do gelo, onde não faltam desafios e medos. Quando a jornalista Maggie Downs testou positivo à covid-19 e teve de ficar e parar, o isolamento levou-a à redescoberta, do território e de si mesma. “Tudo muda na Islândia, aprendi. E eu também senti essa mudança em mim.”