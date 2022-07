Ice Merchants e Garrano : a animação lusa dá cartas no Curtas

O concurso nacional de Vila do Conde arranca em força com duas animações que já deram que falar internacionalmente

Uma das apostas do Curtas Vila do Conde para a edição dos 30 anos é a de pôr a curta-metragem portuguesa em diálogo com o que se faz lá fora no formato nas secções competitivas. Isto é, em vez de ficarem “acantonados” à competição nacional, a organização optou por colocar a produção portuguesa por dentro do concurso internacional - o que é também uma maneira simpática de aproveitar o interesse pela nova geração de cineastas portugueses para chamar a atenção para uma secção competitiva que, apesar da selecção atenta, é geralmente “ofuscada” pelo peso nacional.