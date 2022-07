José Eduardo dos Santos: uma vida polémica em quatro minutos

Chegou ao poder por exclusão de partes, mas conseguiu superar-se, capaz de consolidar o seu poder com a redistribuição da riqueza do país por entre os generais, a ponto de se transformar num dos chefes de Estado mais longevos de África e do Mundo. A crise económica depois do eldorado do petróleo deixou demasiado a nu o que a plutocracia angolana havia desviado, e acabou por sair em 2017. Morreu agora, aos 79 anos, alheado do poder e com os filhos sendo alvos da Justiça — leia o texto completo.

