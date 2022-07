Os exames não obrigatórios e o empobrecimento dos indicadores de desempenho das escolas

Nos últimos três anos, os exames nacionais no secundário não foram considerados para aprovação de disciplinas nem para conclusão do ensino secundário, mas apenas para acesso. Já os exames nacionais do 3.º ciclo, este ano, foram realizados para aferição, mas nos dois últimos anos não foram realizados devido à pandemia. Tal facto não é um detalhe, e, embora seja uma medida entendida como temporária, tem implicações importantes que faz sentido analisar.