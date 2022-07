A pública com a média mais alta nos exames é uma “escola-família” de Leiria

Chegam no pré-escolar e só saem quando terminam o ensino secundário. Para a maioria dos alunos do Agrupamento de Escolas Henrique Sommer, na Maceira, em Leiria, esta é a realidade. São “uma escola-família”, como dizem o director e as quatro professoras ouvidas pelo PÚBLICO, numa entrevista feita por videochamada. E isso é uma vantagem. O estabelecimento já se vinha a notabilizar nos últimos anos pelos bons resultados nos exames nacionais — em 2017, os seus alunos conseguiram a 2.ª melhor média das escolas públicas do país. Em 2021, a escola ocupa o primeiro lugar no ensino público.