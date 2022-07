No encantado Vale de Moses mora um santuário de bem-estar

É no município de Oleiros, no interior Centro de Portugal, que se encontra um dos retiros de ioga portugueses mais referenciados internacionalmente. Estivemos lá, durante dois dias, entre banhos de floresta e o rio, e voltámos completamente revigorados.

É o próprio Andrew Winter, mentor – juntamente com a mulher, Vonetta – do projecto Vale de Moses, quem faz as honras da casa, orientando o primeiro contacto com este pequeno recanto incrustado, de forma descendente, na montanha. Estamos na Amieira, concelho de Oleiros, no interior Centro, rodeados por árvores e pouco mais. Uma natureza em estado (quase) puro, altamente recomendada a quem procura um retiro de tranquilidade, como aqueles que este vale encantado garante proporcionar.