Há Verão na aldeia

Um assistente do realizador Pascal Tagnati usou o futebol para descrever o que se joga em Um Verão na Córsega: é como observar a bola a circular no terreno. Referia-se ao plano-sequência, o dispositivo em que o realizador, nascido há 40 anos em Ajácio, na Córsega, sustenta a sua relação com as personagens de uma aldeia nas vizinhanças da capital, Tolla, 400 habitantes, alguns dos quais os protagonistas do filme — todos o são, é um filme coral.