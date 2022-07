Depois de mais de dois anos sem cinemas, Aveiro pode voltar a poder colar-se ao grande ecrã

As novas salas Nos abrem esta quinta-feira ao público, terminando com uma longa espera. Desde o início de 2020 que a cidade estava limitada às sessões de cinema não comercial do Teatro Aveirense.

Para aqueles que não abdicam de assistir às novidades cinematográficas, foi demasiado tempo a ter de percorrer dezenas de quilómetros até às salas de cinema das cidades mais próximas, nomeadamente Ovar, São João da Madeira, ou até mesmo Coimbra ou Porto. A partir desta quinta-feira, a cidade de Aveiro volta a contar com salas de cinema - são seis, com 1042 lugares, no total -, depois do encerramento ditado pelas obras de expansão do centro comercial Glicínias Plaza, no início de 2020 - em Maio de 2018, já tinham encerrado as salas de cinema do Fórum Aveiro.

A inauguração aconteceu nesta quarta-feira, com direito à exibição do filme “Thor – Amor e Trovão”, apenas para convidados, e a retoma da exibição comercial regular de cinema em Aveiro já mereceu aplausos, tanto de quem participou da festa, como de quem ficou de fora. Foi o caso de António Costa Valente, da Plano Obrigatório, que, ao longo de todo este tempo, garantiu que a cidade não ficaria totalmente a zero no que toca à exibição de cinema.

Para a associação que assegura, semanalmente, a exibição de cinema no Teatro Aveirense - ciclo “Os Filmes das Nossa Terças” - esta abertura é recebida com agrado. “É preciso que a cidade tenha outros filmes, outras formas de olhar para o cinema. Aveiro passa, assim, a ter mais propostas, além das que apresentamos à terça-feira e que nunca iriam passar pelos cinemas do Glicínias”, comentou o também director do festival de cinema Avanca.

Aveiro, candidata a Capital Europeia da Cultura em 2027, conforme recordou o presidente da autarquia, Ribau Esteves, passa “a estar muito melhor”, em termos de oferta cinematográfica, do que estava antes de 2020. “Crescemos qualitativa e quantitativamente também e isso dá um balanço positivo”, destacou o autarca, sem deixar de reconhecer que a cidade esteve sujeita a “um intervalo”. “Esta contrariedade fica muito bem quando tínhamos a certeza absoluta que o resultado final seria muito bom”, contrapôs.

Consciente dessa espera, Nuno Aguiar, director da Nos Cinemas, fez questão de “agradecer aos aveirenses a paciência” que tiveram neste tempo de espera. “Não foi fácil, dados os enquadramentos e as dificuldades que depois surgiram no decorrer da obra e depois no resto”, admitiu, a propósito da intervenção decorrida, maioritariamente, em contexto de pandemia e que chegou a ter conclusão prevista para o primeiro trimestre deste ano.

Estas seis novas salas estão equipadas com sistemas de projecção laser RGB 2K e de som Dolby Atmos. A Nos destaca também o “generoso espaço entre filas” e “um declive que proporciona uma excelente visão do ecrã”, assim como os “Love Seats”, ou seja, “lugares exclusivos para casais, na zona de melhor visibilidade das salas” e que “conferem maior intimidade e exclusividade” aos espectadores. “Temos aqui um cinema que é do melhor que temos, tanto ao nível do espaço, do conforto, como da imagem e do som”, assegurou Nuno Aguiar, em declarações aos jornalistas à margem da inauguração.

Da parte da direcção do centro comercial Glicínias Plaza, as expectativas em relação a esta abertura são elevadas. “Recebemos mensagens de milhares de pessoas a perguntarem-nos quando abrem os cinemas, porque estão ávidas de voltar”, testemunhou a directora do centro, Maria José Ramalheira.