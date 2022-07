Em Paris abriu uma CasAlegria cheia de vinhos portugueses de “grandes e pequenos” produtores

Micael Morais era até há pouco tempo escanção no restaurante Tomy & Co, do chef Tomy Gousset, distinguido em 2019 com uma estrela Michelin. A carta de vinhos já tinha muitas referências portuguesas e o escanção franco-português até incentivava o chef francês a utilizar ingredientes portugueses nas suas receitas, recorda à Lusa. Agora, são todos esses sabores lusos que ganham destaque na CasAlegria, o bar que abriu no final de Junho no bairro parisiense de Batignolles, um dos mais afamados da capital francesa.

“Era um sonho que tinha há muito tempo, gostava de abrir um restaurante. Mas devido ao período que atravessamos decidi fazer algo sozinho, um pouco diferente”, conta. “Como era um sonho que tinha há muito tempo, o Tomy compreendeu e continua a apoiar-me. Claro que foi difícil, mas continuo a colaborar com eles.”

Na ementa, destaca-se a comida e os vinhos portugueses. “Estou sempre à procura de produtos com alto nível gastronómico. Aqui em França vemos muito os mesmos vinhos e eu quero trazer descobertas de grandes e pequenos produtores portugueses aos clientes da CasAlegria.” Para já, são mais de 100 referências nacionais, havendo também uma selecção francesa.

Quanto aos petiscos, há queijos e charcutaria de Trás-os-Montes, mas também “os tradicionais bolinhos de bacalhau ou rissóis”, e combinações mais arrojadas, como “burrata com um vinagrete de vinho do Porto ou tremoços com picles e vinho da Madeira”. “São coisas tradicionais, mas às quais dei um toque gastronómico à minha maneira”, sublinha.

Com vinhos do Douro, Madeira ou Alentejo, e recentemente entronizado pela Confraria do Vinho do Porto, Micael Morais quer que a CasAlegria se torne também um ponto de referência para conhecer melhor os vinhos portugueses em Paris, começando a partir de Setembro a promover provas de vinho e jantares à volta do vinho português, esperando receber também neste espaço produtores nacionais.

“Quero trazer um pouco de Portugal a Paris. Para mim é importante que haja uma certa harmonia aqui no meu espaço e também uma verdade do nosso país. Quero que os vinhos vivam aqui e quero dar a descobrir coisas diferentes da cozinha portuguesa. E, o mais importante, sempre com produtos de muita qualidade”, conclui.