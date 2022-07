No rasto de Barbet Schroeder

Filho de europeus, nasceu no Irão e passou parte da infância na Colômbia, para depois se fixar, durante o tempo de estudos, em Paris. O percurso de Barbet Schroeder é um desenho de um mapa mundo. More (1969), o seu primeiro filme, em tempos psicadélicos, foi rodado em Ibiza, lugar familiar ao qual voltou em 2015 em Amnésia, para restaurar as memórias da mãe e das sombras do passado da Alemanha. Fundou a Films du Losange com Eric Rohmer, onde produziu Fassbinder e Rivette, e participou na Zoetrope, utopia de Coppola nas traseiras de Hollywood, no retrato de Charles Bukowski, em Barfly (1987).