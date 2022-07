Momondo coloca Portugal no top 10 europeu das road trips

O motor de pesquisa de viagens Momondo, gerido pela Kayak, anunciou o seu “Índice de Road Trips 2022”, classificando os melhores países da Europa para viagens pela estrada fora. Considerados “24 factores e cinco tipos de viagens”, o top é liderado pela Alemanha, Espanha e Lituânia. Portugal surge logo em 7º lugar entre 33 países.

A liderança da Alemanha, referem em comunicado, deve-se a vários factores: além de inúmeros pontos de interesse, “também tem poucos acidentes rodoviários, muitas estações de carregamento de carros eléctricos, um número confortável de casas de banho públicas e muitas possibilidades de campismo”.

Já a Espanha conquista o segundo lugar, porque, além do bom tempo ao longo de todo o ano, “tem estradas de boa qualidade, baixa poluição, muita natureza e um grande número de locais classificados como património”.

A surpresa para muitos nesse top poderá ser a Lituânia, que, “apesar de ser mais pequena”, “recebe a medalha de bronze, com grandes pontuações em factores relacionados com o preço, incluindo o preço do estacionamento, de hotéis e do aluguer de carros”. O país, sublinha, “também permite campismo ‘selvagem’ e tem muitos locais de campismo”.

Já Portugal, que surge à frente, no top global, de países como a Itália, Suíça ou Países Baixos, destaca-se, referem, por ter obtido “pontuações elevadas em factores como a qualidade das estradas, estações de carregamento de carros eléctricos, preços de carros para alugar, natureza e pontos de interesse”.

Por comparação, refira-se que o país nº 1, a Alemanha, teve uma pontuação final global de 100 pontos, enquanto Portugal atingiu os 69.

Uma nota especial: o índice já teve em consideração “os efeitos da inflação e da escassez de combustível": “o custo de encher o depósito pode ser determinante”.

As classificações do estudo são apresentados em cinco tipos: Sustentabilidade, Campismo e ar livre, Natureza e pontos de interesse, Orçamento, Segurança e conforto. No total, são considerados 24 factores.

Para cada um dos cinco tipos de viagem, a Momondo publica também um top 10. Neste caso, Portugal surge apenas no da Sustentabilidade, liderado pelos Países Baixos, em 9.º lugar. No Campismo e ar livre, Natureza e pontos de interesse é a França que lidera. Em matéria de Orçamento, é a Sérvia. No Conforto e infra-estruturas, nenhum bate a Suíça.



As listagens, assim como a informação sobre a metodologia, podem ser consultadas no site da Momondo.