Entidade que gere o PRR diz que vai “monitorizar” apoio a Mário Ferreira

Presidente da Estrutura de Missão Recuperar Portugal assegura no Parlamento que acompanhará a recapitalização de empresas, incluindo os 40 milhões adiantados ao empresário do Norte.

O presidente da Estrutura de Missão Recuperar Portugal (EMRP), que gere a aplicação nacional do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), garantiu nesta terça-feira, no Parlamento, que esta entidade vai “monitorizar” os apoios de recapitalização estratégica aprovados a 30 de Junho pelo Banco Português de Fomento (BPF), com dinheiro do PRR.