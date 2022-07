Tribunal Constitucional confirma condenação de dois reitores da Universidade do Minho

O Tribunal Constitucional julgou improcedente o recurso apresentado por três antigos e actuais dirigentes da Universidade do Minho (UM) relativamente a uma decisão do Tribunal de Contas (TdC), que os tinha condenado a penas de multa por infracções cometidas na adjudicação por ajuste directo de diversos contratos. Um dos envolvidos, o pró-reitor José Fernandes, deixou esta segunda-feira as suas funções na reitoria.