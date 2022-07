Facebook do Governo da Madeira foi alvo de ciberataque e começou a transmitir jogo online

Página oficial do executivo regional começou a transmitir jogo online

A página oficial do Governo Regional da Madeira no Facebook foi alvo na manhã desta segunda-feira de um ciberataque, começando a reproduzir conteúdos alheios ao executivo madeirense. O ciberataque aconteceu por volta das seis horas, quando a página do governo regional começou a transmitir um jogo online, e continuou activo pelo menos até às 9h35.

“A situação está a ser acompanhada e resolvida pelos serviços competentes do Governo [Regional] e já foi solicitada a cooperação e a intervenção urgente das instâncias judiciais e policiais, de modo a sanar o incidente o mais depressa possível”, indicou o executivo PSD/CDS do arquipélago, numa nota enviada para as redacções, em que confirma o ciberataque.

O governo liderado pelo social-democrata Miguel Albuquerque, lamenta o “transtorno” para os seguidores da página, e pede a todos que não “respondam a mensagens” enviadas pela conta oficial do Facebook. “Pede-se a todos os utilizadores das nossas páginas que sigam apenas os nossos canais web site e outros não comprometidos.”

Em Julho de 2019, o governo madeirense já tinha sido alvo de um ataque cibernético. Na altura, o alvo foi a página inicial do executivo, que foi substituída (ou direccionada) por uma outra, onde constava uma imagem a incitar à revolta contra as autoridades. O ataque, que foi reivindicado no Twitter por um hacker denominado VandaTheGod, foi resolvido após várias horas.