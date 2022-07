Moedas deixa cair Feira Popular de Lisboa e BE protesta

Presidente da Câmara de Lisboa diz que a existência de parques de diversão no centro de cidade “não fazem o mesmo sentido que faziam no passado”.

O BE insurgiu-se nesta segunda-feira contra o facto do presidente da Câmara Municipal de Lisboa (CML) ter anunciado o abandono do projecto da Feira Popular que estava previsto para a freguesia de Carnide. Os bloquistas acusam Carlos Moedas de “deixar de governar” para quem vive na capital, “concentrando-se apenas no turismo e no imobiliário”.

Em entrevista à Rádio Renascença (RR) nesta segunda-feira, Carlos Moedas deixou a garantia de que vai deixar cair o projecto para a construção da feira, que tinha sido prometido por Fernando Medina em 2015.

“Esse projecto de um parque de diversões, a realidade é que nunca foi conseguido. Deve haver uma razão para isso, e a razão é que esse tipo de parques de diversão no centro de cidade não fazem o mesmo sentido que faziam no passado”, disse o presidente da autarquia à RR.

Segundo Moedas, “podemos ter diversão, podemos ter uma parte do parque com alguns equipamentos para esse tipo de diversão, mas não podemos ter um parque, como foi pensado de forma errada, como a Eurodisney. Isso não vai acontecer”.

A Feira Popular, então situada há várias décadas em Entrecampos, foi encerrada em 2003, numa altura em que o espaço estava já decrépito e que era alvo de grande pressão imobiliária devido ao elevado valor dos terrenos no centro de Lisboa.

Em 2016, Fernando Medina rejubilava com o avanço dos caterpílares que preparariam os terrenos da nova Feira Popular, projecto que implicaria um investimento de 70 milhões de euros. Daí para cá, tudo ficou completamente ao abandono.

“Este equipamento, pelas suas características, serviria a população de Lisboa e não apenas os turistas, pelo que se a ideia de Carlos Moedas avançar, as famílias e as crianças de Lisboa ficam com menos equipamentos e perdem-se os milhões que se previam de investimento”, diz o BE em comunicado.

Os bloquistas acrescentam que sempre defenderam que a Feira Popular “devia voltar integrada num espaço requalificado que conciliaria um grande parque urbano com área de diversões populares, da mesma forma que sempre criticámos a falta de clareza do PS sobre o formato e envolvimento de privados neste projecto”.

Revelam ainda que o partido apresentaá propostas na CML e Assembleia Municipal de Lisboa para que a capital “não perca a Feira Popular e questionará Carlos Moedas sobre o destino que dará aqueles terrenos em Carnide”.

Criada em 1943, a Feira Popular de Lisboa funcionou em locais como Palhavã, junto à actual Praça de Espanha, e em Entrecampos até encerrar em 2003. Desde então, pairava uma indefinição em relação ao futuro do parque. Falou-se de uma possível mudança para Monsanto, para o Parque da Bela Vista, para o Parque das Nações ou para o Jardim do Tabaco, mas a escolha recaiu num terreno com 20 hectares em Carnide, junto à estação de metro da Pontinha.

Há várias cidades europeias que têm parques de diversões nos seus centros ou nos arredores. Para além da Eurodisney de Paris, Madrid (Espanha) tem vários, com destaque o Parque de Atracções, num espaço de 20 hectares, e, também em Espanha, Barcelona tem o Aventura Parque.

Em Berlim, na Alemanha, existe, por exemplo, o parque de diversões Monsterkabinett e, em Londres (Reino Unido) há Alton Towers, entre outros, como o The London Resort, ainda em construção e que irá cobrir mais de 216 hectares.

Há ainda parques de diversões em muitas grandes cidades europeias como na Holanda, Itália e Suécia, entre muitas outras.