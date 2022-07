World-building: cenas esquisitas no interior da mina de prata

De acordo com as fontes disponíveis, a História do Mundo regista dois pontos de extracção mineral chamados “Kashen”. O mais recente é um depósito de cobre na autoproclamada República de Artsakh (a região de Nagorno-Karabakh), cuja actividade está ou esteve suspensa devido ao conflito recente entre a Arménia e o Azerbaijão, e cujo controlo parece ter sido recuperado pelo governo azeri. O mais antigo é uma velha mina de prata na Rússia medieval, descoberta por camponeses no século XIII, que se tornou a maior mina da Europa (explorada por 30 mil escravos) e foi a causa de várias guerras entre o principado da Tuéria e o grão-ducado de Moscovo até encerrar no século XVIII.