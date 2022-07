Depois de Jakobsen, foi a vez de Groenewegen

É uma das imagens mais impressionantes dos últimos anos no ciclismo internacional. Em 2020, na chegada da primeira etapa da Volta à Polónia, dois neerlandeses aproximam-se da meta a alta velocidade. Lado a lado, Fabio Jakobsen e Dylan Groenewegen tentam ganhar a melhor posição, mas o mesmo espaço não pode ser ocupado por dois ao mesmo tempo. Groenewegen flecte ligeiramente para a direita e empurra Jakobsen contra as barreiras e para uma cama do hospital, onde esteve em coma e em risco de vida. Groenewegen partiu a clavícula e esteve suspenso durante nove meses.

Ambos estão na Volta a França 2022 e, um dia depois de Jakobsen (Quick-Step) ter conquistado a sua primeira etapa, foi a vez de Groenewegen (Bikeexchange) também o conseguir numa chegada ao sprint após cumprir 182km entre Vejle e Sonderborg, ganhando na aceleração final ao camisola amarela Wout van Aert (Jumbo), segundo pela terceira etapa consecutiva – ainda não foi desta que o belga ganhou uma etapa do Tour 2022, mas deu para reforçar a liderança da geral graças aos seis segundos de bonificação.

A vantagem de Van Aert é agora de sete segundos em relação ao seu compatriota Yves Lampaert (Quick-Step) e de 14 em relação a Tadej Pogacar (Emirates), que terminou a etapa integrado no pelotão e com o mesmo tempo do vencedor.