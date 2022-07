Banco de Fomento vai capitalizar 12 empresas de “interesse nacional”, incluindo a de Mário Ferreira

O Banco Português de Fomento (BPF) anunciou nesta sexta-feira, ao final do dia, que vai apoiar com 76,7 milhões de euros a capitalização de 12 empresas ao abrigo do Programa de Recapitalização Estratégica (PRE) financiada pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). Entre as candidaturas aprovadas está a Pluris Investments, de Mário Ferreira, o MD Group, a Viagens Abreu, a Coindu, a Lunainvest SGPS, a ERT - Têxtil Portugal, a Hubel Agrícola SGPS, a Orbitur, a Têxtil António Falcão, a Travel Store, a Engine e a Qualhouse.