Matemática A: exame “mais fácil” ou “análogo ao do ano passado. APM e SPM divergem

Um exame “mais fácil” do que o do ano passado, sendo “provável que a média suba em relação aos anos anteriores”. A apreciação é da Associação de Professores de Matemática (APM), transmitida ao PÚBLICO por Joaquim Pinheiro, o docente que este ano foi destacado para comentar o exame de Matemática A do 12.º ano, que se realizou nesta quinta-feira.

As observações sobre o exame foram feitas depois de Joaquim Pinheiro ter ouvido vários outros professores. Consideram que o exame proposto “é acessível à generalidade dos alunos” e que um estudante que “tenha tido 10 na sua avaliação interna não terá problemas em obter esta mesma nota” na prova, para a qual se inscreveram 40.417 alunos. É a quarta prova mais concorrida no ensino secundário e que este ano, como nos dois anteriores, serve apenas para acesso ao ensino superior.

Segundo a APM, só uma das questões do exame, a última, apresentava “um nível de dificuldade acima da média”. A título pessoal, Joaquim Pinto adianta que a situação vivida por estes alunos nos dois anos anteriores, com longos períodos isolados em casa devido à pandemia, foi “levada em conta” na elaboração do exame realizado nesta quinta-feira.

Da parte da Sociedade Portuguesa de Matemática (SPM) vem a observação de que “o nível do exame parece análogo ao do ano passado”. Num comentário enviado ao PÚBLICO, o presidente da SPM João Araújo não diz mais sobre o conteúdo e as questões propostas no exame, centrando antes a atenção nas mudanças efectuadas na distribuição dos itens.

Como sucedeu nas outras disciplinas em que houve exame, também o número de questões opcionais baixou por comparação aos anos anteriores. Nestes itens só contam para a nota final aqueles com respostas mais pontuadas. A SPM considera que esta redução era “necessária pois o que aconteceu em 2020 (com 19 como a nota mais observada) não podia continuar”. Mas apesar de esta alteração “ter de ser feita, compromete a comparação com os resultados de anos diferentes”. “E com as novas alterações já anunciadas nos programas [que começarão a entrar em vigor em 2024], menos comparabilidade haverá. Queremos ver se um atleta está a melhorar, mas estamos sempre a mudar o tamanho do metro”, comenta ainda João Araújo.

O presidente da SPM dá ainda “os parabéns aos professores que fizeram os exames de matemática”: “Fazer um exame nacional é extremamente complexo e ainda mais quando os programas não são claros e bem definidos”.

Com as provas de Matemática A, Matemática B e Matemática Aplicadas às Ciências Sociais, todas realizadas nesta quinta-feira, chega ao fim a 1.ª fase dos exames nacionais do ensino secundário. As notas serão conhecidas a 19 de Julho.