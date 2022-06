Do Big Crash a uma tutela errática e errada

Já em artigo de opinião há uns dois meses previra que este Concurso de Apoios Sustentados às Artes da DGArtes para o Quadriénio 2023-2026, antes de o ser já tinha tudo para correr mal. O auge atingiu-se à meia-noite de 28 para 29, à entrada, portanto, do dia de terminus da entrega das candidaturas, com um crash que impediu as candidatas de aceder ao formulário. No caso daquela que dirijo (como certamente com várias outras) ocorreu no justo momento em que ia submeter a candidatura. Mas esclareço que o bug em todos os computadores da estrutura que dirijo permaneceu, pelo menos, até às 9h30, quando recorremos a um computador de um amigo que conseguiu introduzir a candidatura. Portanto, nada de pessoal me impulsiona para este artigo. O ‘meu’ problema está resolvido.