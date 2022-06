Plataforma da DGArtes ficou inacessível a 24 horas do fecho de candidaturas

O site ficou inacessível a partir das 23h30 de terça-feira, a 24 horas do prazo final de entrega das candidaturas ao Programa de Apoio Sustentado às Artes nas modalidades bienal (2023-2024) e quadrienal (2023-2026).

A plataforma online da Direcção-Geral das Artes (DGArtes) ficou inacessível por volta das 23h30 desta terça-feira, segundo comunicaram vários artistas ao PÚBLICO, enquanto tentavam introduzir no site os conteúdos das suas candidaturas ao Programa de Apoio Sustentado às Artes nas modalidades bienal (2023-2024) e quadrienal (2023-2026).

O crash aconteceu a 24 horas do prazo final de entrega — ou seja, esta quarta-feira — daquele que é considerado o programa estatal mais estruturante de apoio às artes em Portugal, dirigido a estruturas profissionais de criação e de programação com actividade continuada, com o objectivo de garantir a sua estabilidade e consolidação.

Os concursos, que abriram a 13 de Maio e correspondem a uma verbal total de 81,3 milhões de euros, incluem os domínios de criação, programação, circulação nacional, internacionalização, acções estratégicas de mediação, edição, investigação e formação, e contemplam várias áreas artísticas, entre elas as artes performativas, as artes plásticas, a arquitectura ou o design.

O PÚBLICO está a tentar apurar se a plataforma já voltou ao seu funcionamento normal.