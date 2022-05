Verba do novo programa de apoio sustentado às artes está abaixo dos valores de 2021/22, dizem organizações

A verba de 81,3 milhões de euros destinada ao novo ciclo do programa de financiamento sustentado da Direcção-Geral das Artes (DGArtes), cujas candidaturas abriram a 13 de Maio e que se divide entre as modalidades bienal (2023-24) e quadrienal (2023-26), “está abaixo dos valores já gastos ou previstos para 2021/22”, consideram as estruturas representativas do sector cultural.

Apesar de ter sido anunciado um aumento de 18% em relação à verba do ciclo anterior, os quadrienais e bienais de 2018/21 – valor que a Plateia - Associação de Profissionais da Artes Cénicas já tinha afirmado ser “insuficiente" –, esse cálculo “não considera os seis milhões de euros anuais de uma medida de combate aos efeitos da pandemia que integrou dezenas de estruturas neste programa”, apontam, num comunicado conjunto enviado esta terça-feira à noite, a Plateia, a Rede - Associação de Estruturas para a Dança Contemporânea, a AAVP - Associação de Artistas Visuais em Portugal, a Performart - Associação para as Artes Performativas em Portugal, o sindicato Cena-STE, a Acesso Cultura e a Acção Cooperativista.

“Anunciada em Janeiro de 2021, esta medida atribuiu a 75 entidades artísticas o financiamento que lhes tinha sido recusado nos concursos bienais 2020/2021, embora tivessem apresentado projectos elegíveis, e permitiu a reposição dos valores devidos a 11 entidades que tinham visto o seu financiamento fortemente rateado nestes mesmos concursos”, explica-se no comunicado. “Esse apoio extraordinário, na forma de uma repescagem, resultou de uma reivindicação do sector e correspondeu a uma necessidade clara de alargamento do programa e do seu alcance junto da população, que é permanente e não de curto prazo.”

Dirigido a estruturas profissionais de criação e de programação com actividade continuada, com o objectivo de garantir a sua estabilidade e consolidação, as linhas de financiamento de apoio sustentado da DGArtes são consideradas o programa estatal mais estruturante de apoio às artes em Portugal. Por isso mesmo, este decréscimo que o sector diz existir em relação ao ciclo anterior “fará com que muitas estruturas percam o seu financiamento e que tantas outras fiquem, novamente, sem acesso ao programa, mesmo apresentando projectos com qualidade”. As organizações acrescentam ainda que, desta forma, o programa não poderá “garantir o combate à precariedade laboral e o salto qualitativo e quantitativo na criação e difusão artísticas, tão urgentes”.

Efectivo reforço

Neste novo ciclo de concursos, abertos até finais de Junho, a DGArtes estabeleceu que as estruturas que promovam a celebração de contratos de trabalho em detrimento de relações laborais mais precárias, verão facilitado o acesso a montantes mais altos. Contudo, a Plateia e as restantes subscritoras do comunicado assinalam que a verba actual não será “suficiente” para que as estruturas venham a ter condições “para levar a cabo a urgente transformação das práticas laborais, garantindo mais rendimento, protecção social e direitos laborais a quem trabalha nestas áreas”, sem “prejudicar a regularidade e a intensidade das actividades”.

“Por tudo isto, temos a expectativa de que o Governo compreenda que é fundamental um efectivo reforço do montante destinado ao programa de apoio sustentado às artes, e que o determine o quanto antes, tendo em conta que os concursos já estão abertos. Não podemos ter uma política de precariedade e austeridade para as artes”, concluem.

Por comparação com o ciclo anterior, estes concursos, que se distribuem por sete áreas – teatro (criação); artes performativas, artes de rua e cruzamento disciplinar (programação); artes visuais (criação e programação); música e ópera (criação); artes de rua, circo e cruzamento disciplinar (criação); e dança (criação) –, apresentam algumas novidades, como o facto de as entidades passarem a receber na totalidade a verba a que se candidatam, deixando o montante atribuído de estar dependente da pontuação alcançada pelo respectivo projecto.

Outra alteração, que vai ao encontro de uma antiga reivindicação do sector, é a separação mais evidente entre estruturas de criação e de programação, sendo que estas últimas dispõem, pela primeira vez, de um concurso autónomo para os apoios quadrienais.