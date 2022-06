Novo prazo para submissão das candidaturas à DGArtes: 5 de Julho às 17h59

Resolvidos os problemas técnicos que afectaram o acesso à Plataforma de Gestão de Apoios às Artes entre terça e quarta-feira, impedindo dezenas de estruturas de submeter as candidaturas ao Programa de Apoio Sustentado às Artes nas modalidades bienal (2023-2024) e quadrienal (2023-2026) a menos de 24 horas do prazo final, a Direcção-Geral das Artes (DGArtes) anunciou, esta quinta-feira à tarde e por despacho do ministro da Cultura Pedro Adão e Silva, a data do novo prazo de entrega: 5 de Julho, terça-feira, às 17h59.

Em comunicado enviado às redacções, a DGArtes informa que o funcionamento da plataforma já está normalizado e lamenta o sucedido, pedindo “a compreensão das entidades que foram afectadas por este constrangimento”.

O motivo das falhas técnicas prende-se com a falta de capacidade de memória do site, situação agravada quando há fluxos de tráfego mais intensos, como foi o caso dos últimos dias, explicou ao PÚBLICO Américo Rodrigues, director-geral das Artes, indicando que as equipas técnicas responsáveis iriam reforçar novamente a memória da plataforma.

O site começou a dar problemas a partir do final da tarde desta terça-feira, ficando inacessível por volta das 23h. Durante a madrugada de quarta-feira o acesso voltou a ser possível, mas as falhas e os constrangimentos prolongaram-se por várias horas