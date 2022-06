Paulo Colaço não será recandidato à jurisdição do PSD porque “a democracia estará de volta” no partido

O presidente do Conselho de Jurisdição Nacional (CJN) do PSD, Paulo Colaço, não se vai candidatar a mais um mandato neste órgão no congresso do próximo fim-de-semana por considerar que o partido já não precisa de si no cargo. A decisão foi anunciada num comunicado em que acusa a liderança de Rui Rio de “sobranceria” e de um “desolador maniqueísmo”, que aumentou a “conflitualidade interna”.